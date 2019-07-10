ادارة أمانة بغداد تجدد تعاقدها مع المدرب عصام حمد لموسم اخر

2019/07/10 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي عن تجديد تعاقدها مع المدرب عصام حمد بشكل رسمي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

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