المجلس الاوربي يضع تدابير جديدة تحسبا لخروج بريطانيا من دون اتفاق

2019/07/10 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد المجلس الاوربي تدابير طارئة امس الثلاثاء فيما يتعلق بتنفيذ وتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي 2019 في حالة وجود بريكسيت بدون اتفاق.

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