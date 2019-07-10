العراق يعتزم تخفيض تصدير النفط من حقول البصرة

2019/07/10 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت شركة نفط البصرة، الأربعاء، أن تصدير الخام عبر الموانئ لا يزال عند معدلاته المعلنة البالغة 3 ملايين و400 الف برميل حاليا، بينما توقعت تخفيض هذا المعدل خلال الايام المقبلة طبقا لتقييم السوق النفطية ودعم الاسعار.وقال مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، […]

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