2019/07/10 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطعم ميسي يمد يد المساعدة للمحتاجين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/10 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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