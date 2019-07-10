امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الدورة

2019/07/10 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت أمانة بغداد ، اليوم الأربعاء ، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الدورة جنوبي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقته /بدر نيوز/ ، إنه ” بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد والجهد الهندسي في الأمانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز الشرطة المذكور […]

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