العراق يتبرع بـ15 مليون دولار لانشاء مبنى جديد للجامعة العربية

2019/07/10 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر في السفارة العراقية بالقاهرة، الأربعاء، عن تبرع العراق بمبلغ 15 مليون دولار لبناء الملحق الإداري الجديد لجامعة الدول العربية.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية اطلعت عليه /المعلومة/، عن المصدر قوله، إن “السفير العراقي في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط […]

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