شرطة ديالى: القبض على 10 مطلوبين وضبط شاحنتين مخالفتين للضوابط القانونية

2019/07/10 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط شاحنتين مخالفتين للضوابط القانونية شمال مدينة بعقوبة.

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