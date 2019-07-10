القبض على 10 مطلوبين وضبط شاحنتين مخالفتين للضوابط القانونية

2019/07/10 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية ، اليوم الاربعاء ، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط شاحنتين مخالفتين للضوابط القانونية شمال مدينة بعقوبة.وقال العطية في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “مفارز من اقسام شرطة بعقوبة وجلولاء ومفارز من مكافحة […]

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