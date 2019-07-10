الحكمة تتهم كتلتين كبيرتين بـ “تقاسم المغانم” و”الاستحواذ على الدرجات الخاصة”

2019/07/10 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الاتجاه برس

اعتبر تيار الحكمة الوطني ، اليوم الثلاثاء ، بان كتلتين كبيرتين مسيرتين للوضع السياسي في العراق يتحملن “وزر ما يحدث من تلكؤ وتاخر” ، متهما الكتل السياسية بـ”الاستحواذ على المناصب الحساسة”.

وذكر النائب عن كتلة الحكمة جاسم البخاتي في تصريح خاص لـ “الاتجاه برس” ، انه “بالامس كانت هناك نية لتمرير الدرجات الخاصة وتأجلت الى 24 من شهر تشرين الاول” ، متهما “الكتل السياسية بالاستحواذ على اغلب المواقع الحساسة للدرجات الخاصة”.

واضاف ان “كتلتي الحكمة والنصر انسحبتا من جلسة البرلمان لكسر النصاب” ، منوها بان “الكتل الاخرى ادعت بان النصاب موجود ومرروا القانون بعدد 130 نائبا” .

واوضح ان “هناك تناغم بين كتلتين كبيرتين يسيرن امور البلاد ويتحملن وزر كل مايحدث من تلكؤ وتأخر” ، لافتا الى ان “الحكمة انسحبت وتركت الاخرين يتقاسمون المغانم فيما بينهم”.

وكان تيار الحكمة وائتلاف النصر قد ذهبا الى جانب المعارضة للحكومة العراقية.

تحرير ..



باقر الحسني

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