خبير ملكي يتوقع متى تتخلى إليزابيث الثانية عن صلاحياتها

2019/07/10 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم خبير ملكي بريطاني أن الملكة إليزابيث الثانية قد تتخلى عن معظم صلاحياتها للأمير تشارلز في غضون العامين المقبلين، وفقا لصحيفة “ميرور”.ويقول الخبير الملكي، فيل دامبير، إن ملكة بريطانيا تستطيع استخدام تشريع راسخ، لتفويض واجباتها إلى العضو التالي وفقا لوراثة العرش.ولكن دامبير يصر على أن الملكة لن تتنازل تماما عن العرش، على الرغم من بعض

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