ايقاظ كائنات حية مجمدة منذ 40 ألف عام

2019/07/10 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أيقظ العلماء ديدانا قديمة مجمدة تحت الجليد في القطب الشمالي منذ أكثر من 40 ألف عام، ما يثير إمكانية عودة الأنواع الميتة أو المنقرضة إلى الحياة.وعثر على الديدان الأسطوانية أو كما تعرف بالخيطيات، مدفونة في التربة الصقيعية السيبيرية، وهي المخلوقات الأكثر تعقيدا التي يتم إحياؤها بعد تجميد عميق طويل الأمد.[…]

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