التربية تحدد موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط

2019/07/10 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻻﻋــﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــﺪور اﻻول لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2018-2019 .

وذكرت اللجنة الدائمة للامتحانات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات انجزت عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لاغلب المحافظات ولاغلب المواد الامتحانية في الوقت الذي تستمر فيه لجان الفحص في انجاز تصحيح ما تبقى من عدد بسيط للمواد الامتحانية”.

وأكدت انه “من المؤمل اعلان النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، منوها بأنه سيتم اعلانها وفق آلية وخطة من قبل وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل ليتم اعلانها بشكل مركزي وفي عموم محافظات وبشكل موحد للمدارس العراقية داخل البلاد وخارجها”.





ونوه البيان الى ان “النتائج ستعلن سوية ليتسنى للطلبة تقديم اعتراضهم على النتائج عن طريق مدارسهم ووفق آلية سيتم الاعلان عنها ايضا بعد اعلان النتائج حال عدم قبولهم بدرجاتهم النهائية”.

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