2019/07/10 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء في العراق حسن سالم، الأربعاء، أن التسجيلات الصوتية لقائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي لا تقبل الشك ولا تحتاج إلى تحقيق، مح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيلات الفلاحي لا تقبل الشك ولا تحتاج لتحقيق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيلات الفلاحي لا تقبل الشك ولا تحتاج لتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).