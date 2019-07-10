2019/07/10 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق خبراء الإنترنت تحذيرا صارخا لمستخدمي “آيفون” بضرورة تحديث هواتفهم (إذا لم يفعلوا ذلك منذ مدة)، مع الكشف عن تفاصيل مثيرة حول خلل خبيث يتربص بالهواتف.ولحسن الحظ، أصدرت “أبل” إصلاحا لهذا الخلل في شكل تحديث لنظام التشغيل iOS، ولكن حقيقة وجوده لم تُكشف لغاية الآن، وذلك بواسطة فريق أمان يكتشف الخلل ونقاط الضعف اسمه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير صارخ بضرورة تحديث هواتف آيفون لحمايتها من خلل محدق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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