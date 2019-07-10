وكالة الفضاء الاوربية ترصد صور جميلة لعواصف ترابية في قطب المريخ الشمالي

2019/07/10 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها وكالة الفضاء الأوروبية أن العواصف الترابية الكثيفة في القطب الشمالي للمريخ، دمرت سطح الكوكب خلال الأسبوع الماضي.ويراقب العلماء من المركز الألماني للفضاء في كولونيا، العواصف المحلية والإقليمية التي تتشكل عند القطب، قبل أن تنتشر باتجاه خط الاستواء.وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن العواصف […]

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