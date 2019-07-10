الساعدي: الراتب التقاعدي سيصل الى 800 الف كحد ادنى في القانون الجديد

2019/07/10 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس هيئة التقاعد العامة احمد الساعدي، عن تفاصيل المباحثات بشـأن قانون التقاعد الجديد، مشيرا الى الراتب التقاعدي سيصل إلى 800 الف دينار كحد ادنى.وقال الساعدي في تصريح تابعته /المعلومة/ ان “قانون التقاعد الجديد مازال قيد المناقشة بين الجهات الحكومية والنيابية من اجل انصاف شريحة المتقاعدين”، مبينا أن “التوجه النيابي سيكون نحو اقرار […]

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