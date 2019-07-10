2019/07/10 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت شركة “مروحيات روسيا” أنها انتهت مؤخرا من اختبارات لقياس قدرة مروحيات “مي-38” المعدلة على تحمل ظروف الطقس القاسية.
وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية , “تم اختبار مروحيات مي-38 المعدلة بنجاح في ظروف الحرارة العالية والجبال المرتفعة، ونجحت هذه المروحيات في إثبات قدراتها في عشرات الطلعات التجريبية”.
وأوضح بيان صادر عن المكتب , “أن …
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وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية , “تم اختبار مروحيات مي-38 المعدلة بنجاح في ظروف الحرارة العالية والجبال المرتفعة، ونجحت هذه المروحيات في إثبات قدراتها في عشرات الطلعات التجريبية”.
وأوضح بيان صادر عن المكتب , “أن …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختبار جيل جديد من مروحيات”مي-38″ المعدلة المتطورة النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختبار جيل جديد من مروحيات”مي-38″ المعدلة المتطورة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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