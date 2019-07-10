ردود الأفعال اللبنانية على العقوبات الأميركية الجديدة

2019/07/10 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُجِّل تطور جديد على صعيد العقوبات الأميركية ضد «حزب الله»، بفرض واشنطن يومَ أمس عقوبات جديدة استهدفت هذه المرة إلى جانب شخصيات سياسية نواباً من

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