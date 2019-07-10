نائب: الحكومة بوضع حرج وعلى رئيس الوزراء الاسراع بخطوات اصلاحية ملموسة

2019/07/10 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، ان الشعب وصل الى قناعة واضحة بضرورة ان تقوم الحكومة بخطوات اصلاحية ملموسة سريعة قبل الدخول في مسار يضع الحكومة ورئيسها في وضع حرج.وقال الشمري في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان “الشعب مل من الوعود واعطاء التوقيتات دون تنفيذ حقيقي خاصة بمجال الخدمات التي باتت بحاجة الى استنفار كامل من وزارات ومؤسسات عديدة”.

واضاف الشمري ان “على رئيس الوزراء وحكومته التعامل الواقعي مع مطالب الجماهير وعدم اعتبارها ردة فعل على نقص بهذا الجانب او ذاك بل العمل على تنفيذها بشكل واضح بدون ترقيع او حلول مؤقتة”.

واوضح ان “تحالف سائرون الممثل الحقيقي لقطاعات واسعة من الشعب سيستمر بالضغط الواضح على الحكومة بسرعة تنفيذ ماالتزمت به ولن يصبر على اعطائها توقيتات اخرى”.

وشدد الشمري ان “تحالفه اعطى مدة زمنية (سنة) لرئيس الوزراء وبعدها سيكون التقييم .مبينا انه بشكل عام تعد الفترة الماضية ولازالت ضعيفة بالاداء الحكومي خاصة في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد”.

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