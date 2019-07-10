وزير الخارجية يتوجه الى انقرة

2019/07/10 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ترأس وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم وفداً يضمُّ وزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي إلى أنقرة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الزيارة تأتي لإجراء مُباحَثات مع نظرائهم الأتراك حول التعاون الثنائيِّ في المجالات السياسيّة، والأمنيَّة، ومكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات، وبحث شُؤُون المنطقة”.

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