أحمد فلوكس يحسم قصة انفصاله عن هنا شيحة.. ماذا فعل؟

2019/07/10 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الفنان أحمد فلوكس على حسابه في “إنستغرام” مجموعة من الصور لبعض الأشخاص الذين تواجدوا في حياته، وتوجه لهم جميعاً بالشكر، مؤكداً أنهم سبب نجاحه في الحياة.

وكان من ضمن الصور صورة له مع زوجته الفنانة هنا شيحة، ما يؤكد ما تردد عن الصلح بينهما بعدما ازدادت الخلافات وقاربت علاقتهما على الوصول إلى الطلاق.

وعلق فلوكس على الصور بقوله: “القلوب الطاهرة اللي بشكر ربنا عليهم اللي في حياتي… الأصدقاء والحبايب والأقارب….



دول اللي سبب نجاحي ودول اللي بهديهم نجاح دوري في فيلم “الممر”، لأنهم كانوا من أكثر الداعمين لي..



وفي أشخاص تانين بس للأسف مش لاقي صور ليهم عندي مقربين ليا قوي بشكرهم من كل قلبي..”.

وكان فلوكس تلقى ردود أفعال جيدة عن دوره في فيلم “الممر”، حيث جسّد شخصية ضابط مصري في فترة حرب الاستنزاف، يحارب لتحرير الأرض إلى أن يستشهد.

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