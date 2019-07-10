لؤي الخطيب يفتح النار على نواب البرلمان .. وزير الكهرباء تحول الى مكتب متابعة طلباتهم التي لا تنتهي..!!! “فيديو”

2019/07/10 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أدلى وزير الكهرباء لؤي الخطيب بتصريح ناري وضع نواب في البرلمان في دائرة الاتهام بالبحث عن مكاسب شخصية من خلال تعيين ذويهم اة احالة عقود وزارية.وظهر الخطيب في لقاء متلفز تابعته “يس عراق” وهو يتحدث عن تحول مكتبه الى متابعة لطلبات تعيين تقدم بها اعضاء في مجلس النواب بدلا من تقديم […]

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