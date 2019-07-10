اجتماع تداولي بين لجنة القرار 140 في وزارة الشباب والاتحادات الرياضية

2019/07/10 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاربعاء، أن لجنة القرار 140 في وزارة الشباب والرياضة تعقد اجتماعا تداوليا مع رؤوساء الاتحادات الرياضية يوم الاثنين المقبل.وقال المتحدث الرسمي للوزارة موفق عبد الوهاب في تصريح لـ/ المعلومة/، أن “لجنة القرار 140 في وزارة الشباب والرياضة، ستعقد اجتماعا تداوليا مع رؤوساء الاتحادات الرياضية، في الساعة العاشرة من صباح […]

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