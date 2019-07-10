الانواء تتوقع حالة الطقس حتى مساء الاحد المقبل: انخفاض بدرجات الحرارة بهذه الايام

2019/07/10 | 10:52

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بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية، الاربعاء 10 تموز 2019 طقساً حاراً لـ 3 ايام يعقبه انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وقالت الهيأة في جداول توضيحية ان المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان ارتفاعاً بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء.

واضافت ان درجات الحرارة العظمى ستكون على النحو التالي اليوم: بغداد والانبار وكربلاء والديوانية وصلاح الدين وميسان والناصرية والسماوة 46 مئوية فيما ستكون في البصرة 48، اربيل 41، دهوك 41، الموصل 43، النجف الاشرف 47، ديالى 44، كركوك وواسط وبابل 45، السليمانية 39 وديالى 44.

واضافت ان المناطق كافة ستشهد اجواء مشمسة حارة الخميس فيما ترتفع درجات الحرارة بنحو ملحوظ بالمنطقة الجنوبية الجمعة، فيما سيشهد السبت انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية التي سيتصاعد الغبار ببعض مناطقها.

وختمت بالاشارة الى ان المنطقتين الوسطى والجنوبية ستشهدان الاحد انخفاضاً طفيفاً ايضاً بدرجات الحرارة.

بغداد اليوم - بغداد

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وذكرت المنظمة في تقرير لها أن "الوزير لم يسم الشركات التي تُهرب الإ

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة النزاهة، الأربعاء، 10 تموز، 2019، عن قيام ملاكات مديرية تحقيق البصرة فيها، عبر عمليتين منفصلتين، بضبط (58) شاحنة محملة بمادة المرمر وأنابيب (فايبر كلاس) وحديد مستعملة في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت دائرة التحقيقات ف

بغداد اليوم - متابعة

افتتح ثلاثة أصدقاء من خريجي جامعة الموصل، عيادة خاصة للقطط والكلاب، تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظة نينوى، في حي النور.

ويذكر الثلاثة أن مشروعهم "كان فكرة تراودهم منذ الأيام الأولى لدخولهم الجامعة، وعملوا على تحق

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