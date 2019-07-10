معمل للمذيبات بحاجة لموظفين

2019/07/10 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعلن معمل وليد فالح حسن للمذيبات العضوية و الثنر الواقع في البصرة_خور الزبير _المدينه الصناعية عن حاجته إلى مهندس أو مهندسه كيمياء او علوم كيمياء فعلى من يجد لديه الكفاءة وتوفر الشروط التالية: – اجادة العمل على برنامج الوورد و الأكسل – المراسلات -القدرة على الإبداع و محاولة التطوير و حب العمل – تحمل ضغوط …

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