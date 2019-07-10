عبد المهدي: ندرس مسارات بديلة للنفط إذا أغلق هرمز

2019/07/10 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن الحكومة تدرس خطط طوارئ للتعامل مع أي تعطل محتمل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز، بما في ذلك البحث عن مسارات بديلة.وأضاف عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقد أمس، أن أي تعطل محتمل لصادرات النفط عبر مضيق هرمز سيشكل عقبة كبيرة أمام اقتصاد

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