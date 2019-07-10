بعد عقود من الإغلاق… افتتاح كنيسة “مريم” في البصرة

2019/07/10 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق دقت #أجراس #كنيسة مريم #العذراء #الكلدانية مجدداً في مدينة #البصرة، بعد أن كانت قد أغلقت منذ الحرب العراقية #الإيرانية.ونقل موقع “الحرة” عن #صلاح_عزيز وهو يسير […]

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