2019/07/10 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني واعضاء حكومته من الوزراء صباح اليوم الاربعاء الى مبنى برلمان الاقليم في العاصمة اربيل .

و وصل نائب رئيس الوزراء قباد طالباني ايضا، بحسب ما افاده مصدر برلماني لشفق نيوز.

وبحسب جدول اعمال الجلسة فإنها ستتضمن منح الثقة لرئيس الوزراء، وقراءة اسماء الوزراء من قبل المكلف بتشكيل الحكومة.

ويتضمن الجدول ايضا اداء اليمين الدستورية لرئيس الوزراء ونوابه، و وزراء التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

وسيتم عرض الخطوط العامة لبرنامج التشكيلة الوزارية التاسعة من قبل رئيس وزراء اقليم كوردستان – العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بازراني واعضاء حكومته يصلون الى برلمان الاقليم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بازراني واعضاء حكومته يصلون الى برلمان الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).