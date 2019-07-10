فِقْهُ المُحاصصة

2019/07/10 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحميد الصائح تتصدّرُ (المحاصصةُ) قائمة َالمُصطلحاتِ المنبوذة في العراق ، وهي بمثابةِ الشيطان السياسيِ فيه ؛ حيث يُحمّلُها جميع جميع العراقيين سياسيين ومواطنين محايدين آثامَ الإدراةِ والاقتصاد والسياسة والإضطراب...أكمل القراءة ←

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