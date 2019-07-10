2019/07/10 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ بعد عقود من الإغلاق، دقت أجراس كنيسة مريم العذراء الكلدانية مجددا في مدينة البصرة، بعد أن كانت قد أغلقت منذ الحرب العراقية الإيرانية.ومبنى الكنيسة مصمم على طراز العمارة القوطية على أيدي مهندسين معماريين إيطاليين.ووضع حجر أساسها في عام 1907 وافتتحت في عام 1930.وقال صلاح عزيز وهو يسير في الكنيسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة افتتاح كنيسة قديمة بالبصرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة افتتاح كنيسة قديمة بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).