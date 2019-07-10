الداخلية تكشف عن ضبط اكثر من مليون حبة مخدرة وكميات كبيرة من مادتي الكرستال والحشيش

2019/07/10 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط اكثر من مليون حبة مخدرة وكميات كبيرة من مادتي الكرستال والحشيش المخدرة “.وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية ” ان عملية امنية نفذتها قوة مشتركة من اجهزة الداخلية اسفرت عن ضبط 1,075,400 حبة مخدرة وكمية كبيرة من مادتي الكرستال والحشيش “.وشدد وزير الداخلية ياسين الياسري خلال اجتماع مهم عقده […]

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