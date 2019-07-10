2019/07/10 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بأنه لا يضمن استمرار كيليان مبابي، جناح الفريق، داخل حديقة الأمراء ولن يجدد عقده مع النادي.وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، وتحديدًا بعدما اعترف برغبته في تحمل المزيد من المسؤولية.وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان“: “لا أعرف إذا كان يريد تجديد عقده […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليوناردو يثير الشكوك ببقاء مبابي في باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليوناردو يثير الشكوك ببقاء مبابي في باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).