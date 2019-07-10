بعد 200 عام.. العثور على رفات

2019/07/10 | 10:58

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متابعة:سومر نيوز

يعتقد علماء آثار أنهم عثروا على رفات أحد جنرالات نابليون بونابرت المفضلين مدفوناً في مرآب أسفل قاعة رق...

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