ميزة جديدة من إنستغرام تنبهك للإساءة

2019/07/10 | 10:58

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متابعة :سومر نيوز

أعلنت إنستغرام، عن إطلاق ميزة ذكاء اصطناعي جديدة، لتنبيه المستخدمين عندما يمكن اعتبار التعليقات التي ...

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