النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

2019/07/10 | 10:58

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بغداد :سومر نيوز

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر م...

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