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النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية


النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية
2019/07/10 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر م...

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