2019/07/10 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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