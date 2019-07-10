أردوغان: سنستخدم “إس-400” حال تعرض تركيا لهجوم

2019/07/10 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستخدم منظومات صواريخ “إس-400” الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم.وقال أردوغان في تصريح صحفي أدلى به ليلة الأربعاء لمجموعة من الصحفيين على متن طائرته خلال عودته من البوسنة والهرسك: “بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.[…]

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