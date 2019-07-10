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أردوغان: سنستخدم “إس-400” حال تعرض تركيا لهجوم


أردوغان: سنستخدم “إس-400” حال تعرض تركيا لهجوم
2019/07/10 | 10:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستخدم منظومات صواريخ “إس-400” الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم.

وقال أردوغان في تصريح صحفي أدلى به ليلة الأربعاء لمجموعة من الصحفيين على متن طائرته خلال عودته من البوسنة والهرسك: “بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.

[…]

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