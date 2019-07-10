2019/07/10 | 10:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستخدم منظومات صواريخ “إس-400” الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم.
وقال أردوغان في تصريح صحفي أدلى به ليلة الأربعاء لمجموعة من الصحفيين على متن طائرته خلال عودته من البوسنة والهرسك: “بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: سنستخدم “إس-400” حال تعرض تركيا لهجوم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال أردوغان في تصريح صحفي أدلى به ليلة الأربعاء لمجموعة من الصحفيين على متن طائرته خلال عودته من البوسنة والهرسك: “بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: سنستخدم “إس-400” حال تعرض تركيا لهجوم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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