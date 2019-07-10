2019/07/10 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد لموقع النعيم نيوز الإعلان عن الطلب لتوفير الكوادر الآتية للعمل في محافظة البصرة : 1.موظفي مبيعات داخل الشركة ( من كلا الجنسين ) .2.موظفي تسويق بوثات في المولات ( من كلا الجنسين ) .3.موظفة استقبال ( أنثى ) .المؤهلات المطلوبة : ⁃ شهادة جامعية .⁃ مظهر لائق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرص عمل في البصرة النعيم نيوز.

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