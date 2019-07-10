متى ستعلن وزارة التربية نتائج الثالث المتوسط؟

2019/07/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد وزارة التربية لاعلان نتائج الدور الاول لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي (2018 – 2019) .وقال مصدر خاص في اللجنة الدائمة للامتحانات بتصريح خاص لصحيفة “الصباح”، إن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات انجزت عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية لاغلب المحافظات ولاغلب المواد الامتحانية في الوقت الذي تستمر فيه لجان الفحص في انجاز تصحيح ما تبقى من […]

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