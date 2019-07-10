2019/07/10 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن سالم، اليوم الأربعاء، عن معلومات تخص عمليات تجسس وانتماء لبعض القيادات العسكرية للسفارتين البريطانية والأمريكية.وقال سالم للمركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك عمليات انتماء لكثير من القيادات الأمنية إلى بريطانيا وأمريكا”، مشيرا الى أن “هذه القيادات عسكرية تسافر إلى بريطانيا وأمريكا وتلتقي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف “عمليات تجسس” لبعض القيادات العسكرية العراقية المركز الخبري الوطني.

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