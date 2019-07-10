في ذكرى تحريرها.. نائب عن الموصل: خطر حقيقي يذبح المدينة

2019/07/10 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، الأربعاء، من وجود “خطر حقيقي” يذبح مدينة الموصل، مشيرا إلى وجود تسابق على انتزاع المدينة سياسياً، ومشاريع الاستيلاء والنفوذ من جهات خارجية وداخلية.وقال الشمري في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “من يقف عند أنقاض الجسر الخامس في المدينة، سيتوقع أنه يشاهد فيلماً عن الحرب العالمية […]

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