حريق هائل في كنيسة بالقاهرة.. و10 سيارات إطفاء لإخماده

2019/07/10 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت قوات الحماية المدنية في مصر السيطرة على حريق شب في مقر كنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة وسط القاهرة.

وقال موقع "صدى البلد" إن عناصر إطفاء القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق "هائل" في كنيسة الأنبا بولا بشارع ترعة الجبل بحدائق القبة.ونقل موقع "المصري اليوم" عن اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية في القاهرة، قوله إن القوات فرضت سياجا أمنيا حول الكنيسة، مضيفا "تمكنت من إخماد الحريق قبل أن يلتهم المبنى بالكامل".وتمكنت سلطات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ10 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه استراتيجية، ومحاصرة النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء الكنيسة.وأكد فاروق عدم وجود أية إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما لحقت أضرار بأجزاء من الكنيسة.من جانبه، أكد مصدر أمني لموقع "مصراوي" أنه لا توجد أية شبهة جنائية في حريق الكنيسة.هذا ووصل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحريق لمعاينة الموقع ومعرفة ملابسات الحريق.انتهى

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