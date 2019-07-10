تصادم طائرتي تدريب عسكريتين في قطر

2019/07/10 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، عن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين خلال تحليقهما في أجواء البلاد ونجاة الطاقمين بعد قفزهما بالمظلات.وذكرت مديرية التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع، في بيان مقتضب أصدرته بهذا الصدد: “أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن طاقم الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف”.ولم تتحدث وزارة الدفاع القطرية […]

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