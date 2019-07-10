“بالفيديو” لحظات “فراق” الشرطة.. “ميمي” يصافح اللاعبين في أجواء محزنة قبل التحاقه بـ”الدحيل” القطري

2019/07/10 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة: يس عراق أظهر مقطع مصور لاعب نادي الشرطة مهند علي كاظم الملقب “ميمي” وهو يودع لاعبي ناديه قبل الالتحاق بفريق “الدحيل” القطري.وظهر ميمي وهو يصافح لاعبي الشرطة في لقطات أظهرت حالة من الحزن على وجوه زملائه.

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