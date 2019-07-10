2019/07/10 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8sXClzy_CWk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق حملة لمكافحة الكلاب السائبة بجامعة البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق حملة لمكافحة الكلاب السائبة بجامعة البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).