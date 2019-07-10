2019/07/10 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير الفني لصالات نفط الوسط هيثم بعيوي: الفريق سيدخل منافسات بطولة أندية آسيا للحفاظ على النتائج المميزة التي حققها خلال المشاركات السابقة

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