الأولوية بين الاقتصادي والسياسي في “صفقة القرن”

2019/07/10 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سليم محمد الزعنون يتعامل الرئيس ترامب منذ وصوله للبيت الأبيض بمنطق القوة الإقتصادية، باعتبارها مفتاحاً لحل جميع القضايا العالقة في المجال

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