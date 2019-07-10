صديقي الفاسد يصلي كثيراً

2019/07/10 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كمال الموسوي كان لي صديق قريب جداً في عملي ومثقف اللسان جداً ، يكتب الشعر والقصص وله القدرة على التلاعب بمفردات اللغة وهو يحاول رسم صورة نثرية عن موضوع ما،...أكمل القراءة ←

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