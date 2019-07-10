البرلمان العراقي كما هو منذ 75 سنة كما صوره الشاعر الشعبي المرحوم ملا عبود الكرخي

2019/07/10 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد العاني نقلت عن ديوان الشاعر قــَيّم الرگاع من ديرة عفج قصيدة الملا عبود الكرخي عن البرلمان قصيدة رائعة كتبها الشاعر البغدادي ملا عبود الكرخي قبل حوالي 75 سنة عن...أكمل القراءة ←

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