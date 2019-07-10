2019/07/10 | 11:11

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قطر تعلن تصادم طائرتي تدريب عسكريتين في الجو

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الاربعاء، عن تصادم طائرتي تدريب

عسكريتين.وقالت الوزارة في بيان له ان "قائدي الطائرتين تمكنتا من الخروج بسلام

باستخدام الكرسي القاذف".واضافت ان "الحادث وقع أثناء رحلة تدريبية".

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