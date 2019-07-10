2019/07/10 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت شرطة الحدود الهندية مع التيبت لقطات من GoPro تُصور اللحظات الأخيرة لمجموعة من المتسلقين المغامرين الذين فُقدوا في جبال الهيمالايا في شهر مايو، بعد انهيار جليدي مفترض.ووقعت الكارثة عندما حاولت المجموعة المكونة من 4 بريطانيين وأمريكيين اثنين وأسترالي ومرشد هندي، تسلق ثاني أعلى قمة في جبال الهيمالايا “ناندا ديفي”، في 26 مايو.وبعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللحظات الأخيرة لمتسلقي الهيمالايا المفقودين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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